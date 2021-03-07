В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото:

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

За прошедшие сутки, 6 марта, первой дозой из двух необходимых привиты 1 тыс. 179 человек. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус.инфо».

В регионах Украины в сутки совершено ​​такое количество прививок:

Днепропетровская область — 50;

Донецкая область — 470;

Закарпатская область — 30;

Запорожская область — 30;

Киевская область — 110;

Кировоградская область — 40;

Луганская область — 120;

Львовская область — 40;

Николаевская область — 9;

Одесская область — 60;

Ровенская область — 30;

Тернопольская область — 140;

Херсонская область — 20;

Черниговская область — 30;

Черкасская область — 100.

Всего с начала вакцинации первую дозу вакцины получили уже 17 тыс. 37 человек.

Пока в Украине привитым еще не вводилась вторая доза вакцины.

Больше всего привитых за все время вакцинации — в Донецкой области (1 тыс. 940 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (314 прививок).

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда планируют завершить вакцинацию всех совершеннолетних украинцев.