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В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото:

Вакцинация в Украине — количество привитых за сутки назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

7 мар 2021, 10:43
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

За прошедшие сутки, 6 марта, первой дозой из двух необходимых привиты 1 тыс. 179 человек. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус.инфо».

В регионах Украины в сутки совершено ​​такое количество прививок:

  • Днепропетровская область — 50;
  • Донецкая область — 470;
  • Закарпатская область — 30;
  • Запорожская область — 30;
  • Киевская область — 110;
  • Кировоградская область — 40;
  • Луганская область — 120;
  • Львовская область — 40;
  • Николаевская область — 9;
  • Одесская область — 60;
  • Ровенская область — 30;
  • Тернопольская область — 140;
  • Херсонская область — 20;
  • Черниговская область — 30;
  • Черкасская область — 100.

Всего с начала вакцинации первую дозу вакцины получили уже 17 тыс. 37 человек.

Пока в Украине привитым еще не вводилась вторая доза вакцины.

Больше всего привитых за все время вакцинации — в Донецкой области (1 тыс. 940 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (314 прививок).


Состояние вакцинации от коронавируса в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда планируют завершить вакцинацию всех совершеннолетних украинцев.

Источник: Ракурс


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