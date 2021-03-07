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В Украине началась вакцинация от коронавируса, фото:
Вакцинация в Украине — количество привитых за сутки назвали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151399-vakcinaciya-v-ukraine-kolichestvo-privityh-za-sutki-nazvali-v-minzdrave-infografika.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.
За прошедшие сутки, 6 марта, первой дозой из двух необходимых привиты 1 тыс. 179 человек. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект «Коронавирус.инфо».
В регионах Украины в сутки совершено такое количество прививок:
- Днепропетровская область — 50;
- Донецкая область — 470;
- Закарпатская область — 30;
- Запорожская область — 30;
- Киевская область — 110;
- Кировоградская область — 40;
- Луганская область — 120;
- Львовская область — 40;
- Николаевская область — 9;
- Одесская область — 60;
- Ровенская область — 30;
- Тернопольская область — 140;
- Херсонская область — 20;
- Черниговская область — 30;
- Черкасская область — 100.
Всего с начала вакцинации первую дозу вакцины получили уже 17 тыс. 37 человек.
Пока в Украине привитым еще не вводилась вторая доза вакцины.
Больше всего привитых за все время вакцинации — в Донецкой области (1 тыс. 940 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (314 прививок).
Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда планируют завершить вакцинацию всех совершеннолетних украинцев.
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