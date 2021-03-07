В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

За минулу добу, 6 березня, першою дозою з двох необхідних щеплено 1 тис. 179 осіб. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».

У регіонах України за добу здійснена така кількість щеплень:

Дніпропетровська область — 50;

Донецька область — 470;

Закарпатська область — 30;

Запорізька область — 30;

Київська область — 110;

Кіровоградська область — 40;

Луганська область — 120;

Львівська область — 40;

Миколаївська область — 9;

Одеська область — 60;

Рівненська область — 30;

Тернопільська область — 140;

Херсонська область — 20;

Чернігівська область — 30;

Черкаська область — 100.

Загалом з початку вакцинації першу дозу вакцини отримали вже 17 тис. 37 осіб.

Наразі в Україні щепленим ще не вводилася друга доза вакцини.

Найбільше щеплених за весь час вакцинації — у Донецькій області (1 тис. 940 щеплень), найменша — у Закарпатській області (314 щеплень).

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли планують завершити вакцинування усіх повнолітніх українців.