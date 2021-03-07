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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:

Вакцинація в Україні — кількість щеплених за добу назвали у МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

7 бер 2021, 10:43
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.

За минулу добу, 6 березня, першою дозою з двох необхідних щеплено 1 тис. 179 осіб. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».

У регіонах України за добу здійснена така кількість щеплень:

  • Дніпропетровська область — 50;
  • Донецька область — 470;
  • Закарпатська область — 30;
  • Запорізька область — 30;
  • Київська область — 110;
  • Кіровоградська область — 40;
  • Луганська область — 120;
  • Львівська область — 40;
  • Миколаївська область — 9;
  • Одеська область — 60;
  • Рівненська область — 30;
  • Тернопільська область — 140;
  • Херсонська область — 20;
  • Чернігівська область — 30;
  • Черкаська область — 100.

Загалом з початку вакцинації першу дозу вакцини отримали вже 17 тис. 37 осіб.

Наразі в Україні щепленим ще не вводилася друга доза вакцини.

Найбільше щеплених за весь час вакцинації — у Донецькій області (1 тис. 940 щеплень), найменша — у Закарпатській області (314 щеплень).


Стан вакцинації від коронавірусу в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли планують завершити вакцинування усіх повнолітніх українців.

Джерело: Ракурс


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