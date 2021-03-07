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В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:
Вакцинація в Україні — кількість щеплених за добу назвали у МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151399-vakcynaciya-v-ukrayini-kilkist-scheplenyh-za-dobu-nazvaly-u-moz-infografika.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого.
За минулу добу, 6 березня, першою дозою з двох необхідних щеплено 1 тис. 179 осіб. Про це повідомляє верифікований МОЗ проект «Коронавірус.інфо».
У регіонах України за добу здійснена така кількість щеплень:
- Дніпропетровська область — 50;
- Донецька область — 470;
- Закарпатська область — 30;
- Запорізька область — 30;
- Київська область — 110;
- Кіровоградська область — 40;
- Луганська область — 120;
- Львівська область — 40;
- Миколаївська область — 9;
- Одеська область — 60;
- Рівненська область — 30;
- Тернопільська область — 140;
- Херсонська область — 20;
- Чернігівська область — 30;
- Черкаська область — 100.
Загалом з початку вакцинації першу дозу вакцини отримали вже 17 тис. 37 осіб.
Наразі в Україні щепленим ще не вводилася друга доза вакцини.
Найбільше щеплених за весь час вакцинації — у Донецькій області (1 тис. 940 щеплень), найменша — у Закарпатській області (314 щеплень).
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли планують завершити вакцинування усіх повнолітніх українців.
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