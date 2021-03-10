Михаил Добкин. Фото: Бабель

https://racurs.ua/n151533-vyvez-semu-v-rossiu-jdal-shturma-doma-dobkin-vspomnil-maydan-v-harkove.html

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Михаил Добкин после Революции достоинства боялся штурма своего дома со стороны участников Майдана.

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин рассказал, что из-за этого в конце февраля — начале марта ездил в Россию. Впоследствии он и тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес вернулись домой. Добкин, который на тот момент был главой ОГА, пояснил, что позвонил своему заместителю Василию Хоме и передал ему свои полномочия, а тот впустил в здание администрации активистов Майдана. Об этом Добкин рассказал в интервью «Бабелю».

Я вернулся, а меня не пускают. Зашел через черный ход. А там эти, не слишком чистоплотные люди все загадили, разбили портрет Януковича. Это не страшно, но это же мой портрет! Вот так я пять дней ходил через черный ход на работу, — отметил он.

Также Добкин выразил уверенность, что Антимайдан в центре Харькова руководствовался третьими лицами.

Планировалась эта эффектная картинка с триколором над площадью, а глобально, думаю, задумка была такой: раскачать Харьков и сделать там зону разграничения, а Луганск и Донецк оказались бы в тылу. Это значит, что технику можно было бы не через российскую границу поставлять, а якобы из Луганска и Донецка — тогда Россия бы вообще не принимала участия, — считает Добкин.



Также он признался, что во время Евромайдана президент-беглец Виктор Янукович уверял, что у него все под контролем и заявлял, что такие протесты планировались накануне президентских выборов 2015 года, однако он «заставил их сделать это раньше». Янукович планировал задержать всех инициаторов, чтобы таким образом устранить конкурентов на следующих выборах.

Напомним, покойный мэр Харькова Геннадий Кернес не общался со своим давним соратником Михаилом Добкиным после того, как на него было совершено покушение.