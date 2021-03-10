Михайло Добкін. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n151533-vyviz-sim-u-v-rosiu-chekav-shturmu-budynku-dobkin-prygadav-maydan-u-harkovi.html

Ракурс

Михайло Добкін після Революції гідності боявся штурму свого будинку з боку учасників Майдану.

Колишній мер Харкова Михайло Добкін розповів, що через це наприкінці лютого — на початку березня їздив до Росії. Згодом він та тодішній мер Харкова Геннадій Кернес повернулися додому. Добкін, який на той момент був головою ОДА, пояснив, що подзвонив своєму заступнику Василю Хомі і передав йому свої повноваження, а той впустив у будівлю адміністрації активістів Майдану. Про це Добкін розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Я повернувся, а мене не пускають. Зайшов через чорний хід. А там ці, не надто охайні люди все запаскудили, розбили портрет Януковича. Це не страшно, але це ж мій портрет! Ось так я п’ять днів ходив через чорний хід на роботу, — зазначив він.

Також Добкін висловив упевненість, що Антимайдан у центрі Харкова керувався третіми особами.

Планувалася ця ефектна картинка з триколором над площею, а глобально, думаю, задумка була такою: розгойдати Харків і зробити там зону розмежування, а Луганськ і Донецьк опинилися б у тилу. Це означає, що техніку можна було б не через російський кордон поставляти, а нібито з Луганська і Донецька — тоді Росія б взагалі не брала участі, — вважає Добкін.



Також він зізнався, що під час Євромайдану президент-утікач Віктор Янукович запевняв, що у нього все під контролем і заявляв, що такі протести планувалися напередодні президентських виборів 2015 року, однак він «змусив їх зробити це раніше». Янукович планував затримати всіх ініціаторів, щоб таким чином усунути конкурентів на наступних виборах.

Нагадаємо, покійний мер Харкова Геннадій Кернес не спілкувався зі своїм давнім соратником Михайлом Добкіним після того, як на нього було скоєно замах.