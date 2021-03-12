Похорон умерших от COVID-19 — Ляшко рассказал, обязательны ли пакет и кремация

https://racurs.ua/n151635-pohoron-umershih-ot-covid-19-lyashko-rasskazal-obyazatelny-li-paket-i-kremaciya.html

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Похорон умерших от коронавируса не требует обязательной кремации или использования плотного пакета.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил опровергнуть фейки, о которых узнал в СМИ и соцсетях.

Часто просто дикие случаи происходят во время похорон умерших от ковида, — написал Ляшко на своей странице в Фейсбук.

Он заверил, что правила и рекомендации Миннздрава по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением COVID-19 не запрещают попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре.

По его словам, речь идет только об обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности. Ляшко отсылает к постановлению главного санитарного врача № 44 от 2020 года, которое изменило Временные рекомендации по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни.

В ней указано, что только при наличии избыточного выделения биологических жидкостей из тела умершего, его хоронят в плотном пакете. Это делают, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавирусной болезни. Если соблюдать все прописанные нормы и правила при захоронении и безопасном обращении с телами умерших, проблем не возникнет. К сожалению, в реальности имеем ситуации, когда родные умершего должны пройти семь кругов ада, чтобы попрощаться и похоронить своих родных, — написал Ляшко.

Он обратился к служащим ритуальных служб, чтобы те не злоупотребляли растерянным состоянием родных и не спекулировали на прописанных нормах.