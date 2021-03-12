Поховання померлих від коронавірусу, фото — Вільне радіо

https://racurs.ua/ua/n151635-pohovannya-pomerlyh-vid-koronavirusu-lyashko-rozpoviv-chy-obov-yazkovyy-paket-i-kremaciya.html

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Поховання померлих від коронавірусу не потребує обов’язкової кремації чи використання щільного пакету.

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вирішив спростувати фейки, про які довідався у ЗМІ та соцмережах.

Подекуди дикунські речі відбуваються під час поховань померлих від ковіду, — написав Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук.

Він запевнив, що правила та рекомендації МОЗ щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням COVID-19 не забороняють попрощатися, забрати тіло та поховати рідних за звичайною процедурою.

За його словами, йдеться тільки про обов’язкове дотримання усіх необхідних заходів безпеки. Ляшко відсилає до постанови головного санітарного лікаря № 44 від 2020 року, яка внесла зміни до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби.

У ній вказано, що тільки за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла померлого, його ховають у щільному пакеті. Це роблять, аби уникнути інфікування збудником коронавірусної хвороби. Якщо дотримуватися усіх прописаних норм та правил при похованні та безпечному поводженні із тілами померлих, проблем не має виникати. На жаль, у реальності маємо ситуації, коли рідні померлого мають пройти сім колів пекла, щоб попрощатися та поховати своїх рідних, — написав Ляшко.

Він звернувся до службовців ритуальних служб, аби ті не зловживали розгубленим станом рідних та не спекулювали на прописаних нормах.