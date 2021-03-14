Память украинских воинов-добровольцев почтили в Киеве. Фото: Буквы

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В Киеве сегодня, 14 марта, у памятника воину-добровольцу, состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольца. В частности, почтили память погибших воинов-добровольцев.

Во время торжества вручили награды Киевского городского головы воинам-добровольцам, а также состоялась церемония возложения цветов. Об этом сообщают «Буквы.









Почтить павших воинов-добровольцев пришло около сотни человек, среди них: руководители города, участники антитеррористической операции/операции Объединенных сил на востоке Украины.





До этого воинов-добровольцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский. По случаю дня украинского добровольца он подписал указ, которым наградил государственными наградами тех, кто проявил мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Орденом «За мужество» III степени было отмечено 67 добровольцев, из которых 64 — посмертно.







Среди награжденных — члены добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и ОУН. Также отмечено членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот», отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь».

Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непокорности для всей Украины, — заявил президент.

Напомним, ранее мы сообщали, что 14 марта в Украине ежегодно отмечается День украинского добровольца. Этот праздник был установлен Верховной Радой в 2017 году с целью «чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, повышению общественного внимания и заботы об участниках добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности».