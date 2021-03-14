Пам’ять воїнів-добровольців вшанували у Києві. Фото: Букви

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У Києві, сьогодні, 14 березня, біля пам’ятника воїну-добровольцю відбулися урочистості з нагоди Дня українського добровольця. Зокрема вшанували і загиблих воїнів-добровольців.

Під час урочистостей вручили відзнак Київського міського голови воїнам-добровольцям, а також відбулася церемонія покладання квітів. Про це повідомляють «Букви.







Вшанувати полеглих воїнів-добровольців прийшло близько сотні людей, серед них: керівники міста, учасники антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил на сході України.







До цього воїнів-добровольців привітав президент України Володимир Зеленський. З нагоди Дня українського добровольця він підписав указ, яким відзначив державними нагородами тих, хто виявив особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня було відзначено 67 добровольців, з яких 64 — посмертно.









Серед нагороджених — члени добровольчого українського корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар» та ОУН. Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» і «Чернігів», Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».

Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України, — заявив президент.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 14 березня в Україні щороку відзначають День українського добровольця. Це свято було встановлене Верховною Радою у 2017 році з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості».