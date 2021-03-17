Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/n151878-eto-chisto-medicinskie-veschi-uvelichenie-intervala-mejdu-privivkami-obyasnil-stepanov.html

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Вакцинация в Украине будет проходить с большим интервалом между получением первой и второй дозы вакцины. Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему было принято такое решение.

По его словам, это чисто медицинский вопрос. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24».

Так, по словам Степанова, решение об увеличении интервала между введением вакцины вовсе не связано с количеством доз препарата в Украине и темпами вакцинации. Исследования показали, что с таким интервалом вакцина лучше защищает от коронавируса.

Это чисто медицинские вещи. Согласно исследованиям, для достижения большего эффекта нужно, чтобы период между первой и второй прививкой был 12 недель. Наши специалисты изучили этот вопрос и рекомендовали увеличить этот интервал с 4 до 12 недель. Это связано именно с повышением иммунитета, большей защитой человека от COVID-19, — заявил Степанов.

Напомним, ранее мы сообщали, что по рекомендациям Национальной технической группы экспертов Минздрав увеличил интервал между прививками с 28 дней до 90 дней. Таким образом планируют достичь максимального уровня иммунной защиты при использовании этой вакцины.