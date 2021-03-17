Степанов. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151878-ce-suto-medychni-rechi-zbilshennya-intervalu-mij-scheplennyamy-poyasnyv-stepanov.html

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Вакцинація в Україні проходитиме з великим інтервалом між отриманням першої та другої дози вакцини. Голова Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов пояснив, чому було ухвалене таке рішення.

За його словами, це суто медичне питання. Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24».

Так, за словами Степанова, рішення щодо збільшення інтервалу між введенням вакцини зовсім не пов’язане з кількістю доз препарату в Україні та темпами вакцинації.

Дослідження показали, що з таким інтервалом вакцина краще захищає від коронавірусу.

Це суто медичні речі. Згідно з дослідженнями, для досягнення більшого ефекту треба, щоб період між першим та другим щепленням був 12 тижнів. Наші фахівці вивчили це питання та рекомендували збільшити цей інтервал з 4 до 12 тижнів. Це пов’язано саме з підвищенням імунітету, більшим захистом людини від COVID-19, — заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) збільшило інтервал між з 28 днів до 90 днів. У такий спосіб планують досягти максимального рівня імунного захисту за використання цієї вакцини.