Связанные с РФ хакеры пытались взломать немецких депутатов

Хакер. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152340-svyazannye-s-rf-hakery-pytalis-vzlomat-nemeckih-deputatov.html

Ракурс

В Германии хакеры пытались осуществить атаку на семерых депутатов Бундестага и на 31 депутата местных парламентов.

От атаки пострадал ряд политических активистов. Об этом сообщает Der Spiegel.

Сообщается, что хакерской атаке подверглись преимущественно члены правящих партий — Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, Социал-демократической партии Германии. На данный момент не установлено, произошла ли утечка данных с аккаунтов депутатов.

Отмечается, что депутатов пытались взломать при помощи фишингового сообщения с вредоносными ссылками их целью является захват всей учетной записи пользователя. Других подробностей не приводится. Сообщается, что за атакой может стоять группировка Ghostwriter, которая связана с Россией и ГРУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские хакеры начали использовать новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее. По информации специалистов, хакеры инфицируют уязвимые веб-серверы вирусом, скрыто делающим их элементом бот-сети, которая используется для DDOS-атак (атак, целью которых является перегрузить интернет-ресурс множеством запросов, сделав его недоступным для пользователей) на другие ресурсы.