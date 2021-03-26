Пов’язані з РФ хакери намагалися зламати німецьких депутатів

Хакер. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152340-pov-yazani-z-rf-hakery-namagalysya-zlamaty-nimeckyh-deputativ.html

Ракурс

У Німеччині хакери намагалися здійснити атаку на сімох депутатів Бундестагу й на 31 депутата місцевих парламентів.

Від атаки постраждала низка політичних активістів. Про це повідомляє Der Spiegel.

Повідомляється, що хакерської атаки зазнали переважно члени правлячих партій — Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу, Соціал-демократичної партії Німеччини. На цей час не встановлено, чи стався витік даних з акаунтів депутатів.

Зазначається, що депутатів намагалися зламати за допомогою фішингового повідомлення зі шкідливими посиланнями, метою яких було захоплення всього облікового запису користувача. Інших подробиць не наводиться. Повідомляється, що за атакою може стояти угрупування Ghostwriter, яке пов’язують з Росією і ГРУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські хакери почали використовувати новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше. За інформацією фахівців, хакери інфікують вразливі веб-сервери вірусом, який приховано перетворює їх на елемент бот-мережі, яка використовується для DDOS-атак (атак, метою яких є перевантаження інтернет-ресурсу безліччю запитів, зробивши його недоступним для користувачів) на інші ресурси.