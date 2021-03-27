Собственную вакцину от коронавируса создала Бразилия

Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152364-sobstvennuu-vakcinu-ot-koronavirusa-sozdala-braziliya.html

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Вакцина от коронавируса собственного производства появилась в Бразилии. Бразильские ученые заявили, что изобрели собственный препарат от коронавируса, которому дали название ButanVac.

Испытания вакцины начнутся уже в апреле, а массовое производство препарата планируется в мае этого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что до июля в Бразилии рассчитывают изготовить 40 млн доз этой вакцины. Там добавили, что вакцину сначала будут использовать внутри страны, а уже потом рассмотрят возможность продажи за границу. Отмечается, что испытания вакцины на животных прошли успешно, а для выработки иммунитета хватит одной дозы препарата.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина CoviShield, которую производит Институт сыворотки крови Serum Institute of India на основе разработок шведско-британской компании AstraZeneca, пока не будет экспортироваться в Украину. Индия остановила поставки иммунопрофилактического препарата не только в Украину, но и в другие страны мира, которые законтрактовали эту вакцину.