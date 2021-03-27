Власну вакцину від коронавірусу створила Бразилія

Вакцина від коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152364-vlasnu-vakcynu-vid-koronavirusu-stvoryla-brazyliya.html

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Вакцина від коронавірусу власного виробництва з’явилася у Бразилії. Бразильські науковці заявили, що винайшли власний препарат від коронавірусу, якому дали назву ButanVac.

Випробування вакцини розпочнуться вже у квітні, а масове виробництво препарату планують на травень цього року. Про це повідомляє Bloomberg.



Повідомляється, що до липня у Бразилії розраховують виготовити 40 млн доз цієї вакцини. Там додали, що вакцину спочатку використовуватимуть всередині країни, а вже потім розглянуть можливість продажу за кордон. Зазначається, що випробування вакцини на тваринах пройшли успішно, а для вироблення імунітету вистачить однієї дози препарату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина CoviShield, яку виготовляє Інститут сироватки крові Serum Institute of India на основі розробок шведсько-британської компанії AstraZeneca, поки не експортуватиметься до України. Індія зупинила поставки імунопрофілактичного препарату не лише до України, а й до інших країн світу, які законтрактували цю вакцину.