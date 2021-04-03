Коронавирус научились диагностировать по голосу. Фото: afew.org

https://racurs.ua/n152709-koronavirus-nauchilis-diagnostirovat-po-golosu.html

Ракурс

Новый способ диагностировать коронавирус представили израильские ученые.

Для прохождения теста на COVID-19 достаточно просто записать голосовое сообщение, а точность определения превышает 80%. Презентовала новый инструмент израильская компания Vocalis Health, которая получила известность благодаря разработке программного обеспечения для систем на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом сообщается на сайте производителя.

Определять коронавирус помогает алгоритм VocalisCheck, что позволяет выявлять наличие у пациента болезни на основе голосовых биомаркеров. Точных данных по работе методики нет, но исследователи заявляют, что скрининг проходит на основе анализа 512 признаков наличия болезни.

Новую технологию испытали на 2 тыс. добровольцах, точность диагностики показала 81,2%. При этом на работу методики не влияет то, что добровольцы разговаривали на разных языках.

Пока неизвестно, планирует ли Vocalis Health выводить свой продукт на рынок. Ученые отмечают, что еще необходимо провести дополнительные исследования. Не исключено, что в будущем может появиться приложение для смартфонов, позволяющее проводить первичную диагностику без обращения в больницу.

Напомним, симптомы коронавируса очень похожи на обычный грипп или ОРЗ, однако исследователи из Американской академии дерматологии и Международной лиги дерматологических обществ обнаружили и описали новый симптом у больных коронавирусом. Оказалось, что у некоторых пациентов на ногах появляются раздражения, похожие на обморожение.