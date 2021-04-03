Коронавірус навчилися діагностувати по голосу. Фото: afew.org

https://racurs.ua/ua/n152709-koronavirus-navchylysya-diagnostuvaty-po-golosu.html

Ракурс

Новий спосіб діагностувати коронавірус представили ізраїльські науковці.

Для проходження тесту на COVID-19 досить просто записати голосове повідомлення, а точність визначення перевищує 80%. Презентувала новий інструмент ізраїльська компанія Vocalis Health, яка здобула популярність завдяки розробці програмного забезпечення для систем на основі штучного інтелекту і машинного навчання. Про це повідомляється на сайті виробника.

Визначати коронавірус допомагає алгоритм VocalisCheck, що дозволяє виявляти наявність у пацієнта хвороби на основі голосових біомаркерів. Точних даних щодо роботи методики немає, але дослідники заявляють, що скринінг проходить на основі аналізу 512 ознак наявності хвороби.

Нову технологію випробували на 2 тис. добровольцях, точність діагностики показала 81,2%. При цьому на роботу методики не впливає те, що добровольці розмовляли різними мовами.

Наразі невідомо, чи планує Vocalis Health виводити свій продукт на ринок. Науковці зазначають, що ще необхідно провести додаткові дослідження. Не виключено, що в майбутньому може з’явитися додаток для смартфонів, що дозволяє проводити первинну діагностику без звернення до лікарні.

Нагадаємо, симптоми коронавірусу дуже схожі на звичайний грип або ГРЗ, однак дослідники з Американської академії дерматології та Міжнародної ліги дерматологічних спільнот виявили та описали новий симптом у хворих із коронавірусом. Виявилося, що у деяких пацієнтів на ногах з’являються подразнення, схожі на обмороження.