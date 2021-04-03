Украина должна начать производить свою COVID-вакцину. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n152710-ukraina-doljna-nachat-proizvodit-svou-covid-vakcinu-stepanov.html

Ракурс

Украина должна производить свою вакцину от коронавируса, пока в мире идет борьба за получение COVID-вакцин.

Украинский препарат от COVID-19 может быть дороже, однако его производство — вопрос национальной безопасности. Об этом 3 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Глава Минздрава отметил, что для начала производства вакцин на территории Украины необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при государственном заказе украинским фармацевтическим производителям.

Степанов уверен, что фармпроизводители готовы вкладывать деньги в это производство, но им нужны гарантии того, что государство будет покупать именно их вакцину.

Напомним, в Верховной Раде собирают подписи для отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Под постановлением о созыве внеочередной сессии относительно освобождения Степанова собрали 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Ранее фракция «Слуги народа» обещала определиться с вопросом отставки Степанова после старта вакцинации.