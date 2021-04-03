Україна повинна почати виробляти свою COVID-вакцину. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n152710-ukrayina-povynna-pochaty-vyroblyaty-svou-covid-vakcynu-stepanov.html

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Україна повинна виробляти свою вакцину від коронавірусу, поки у світі йде боротьба за отримання COVID-вакцин.

Український препарат від COVID-19 може бути дорожчим, однак його виробництво — питання національної безпеки. Про це 3 квітня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Глава МОЗ відзначив, що для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при державному замовленні українським фармацевтичним виробникам.

Степанов упевнений, що фармвиробники готові вкладати гроші у це виробництво, але їм потрібні гарантії того, що держава купуватиме саме їхню вакцину.

Нагадаємо, у Верховній Раді збирають підписи для відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрали вже 90 підписів депутатів різних фракцій з необхідних 150. Раніше фракція «Слуги народу» обіцяла визначитися з питанням відставки Степанова після старту вакцинації.