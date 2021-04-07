Карантин в Украине – стало известно, как будут работать суды. Фото: https://ua-energy.org/uk/

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за стремительного распространения коронавируса. Несмотря на то, что многие области оказались в «красной» карантинной зоне, суды продолжают работать. При этом не во всех судах придерживаются карантинных ограничений.

Поэтому Высший совет правосудия (ВСП) разработал рекомендации для судов касательно работы во время карантина. Данные рекомендации предназначены для всех судов Украины.

Высший совет правосудия рекомендует обеспечить право доступа к правосудию участникам процесса путем проведения заседаний в режиме видеоконференций.

Если же участник процесса захочет лично принимать участие в рассмотрении дела в помещении суда, суд не вправе ему отказывать. При этом во избежание тесных контактов, участников процесса могут рассадить в разных залах и проводить заседание с помощью видеосвязи.

Во время карантина стороны по делу могут просить перенести их заседания. Такой перенос возможен, но только в том случае, если заседание нельзя провести онлайн.

ВСП рекомендует также перевести в онлайн все семинары, круглые столы и конференции, запланированные в судах.

Еще одной рекомендацией является обеспечение возможности для участников процесса ознакамливаться с материалами дела в электронной форме. Для этого помощникам судьи необходимо будет по запросу сторон делать копии материалов дела и отправлять их электронной почтой.

Также ВСП рекомендует судьям уменьшить количество заседаний в день, которые проводятся в помещениях суда, а часть сотрудников отправить на удаленную работу.

Прием корреспонденции также рекомендуют организовать при входе в суд. Кстати, во многих судах уже год канцелярии не принимают документы, а передача корреспонденции осуществляется через специальный бокс при входе в суд.

Залы суда будут проветривать, а все поверхности, к которым прикасаются посетители, дезинфицировать. При входе в суд будут стоять спиртосодержащие антисептики, а в залах могут размещаться одноразовые маски и перчатки.

Кроме того, ВСП рекомендует проводить при входе в суд температурный скрининг посетителей и бесконтактную проверку сумок. Если у посетителя обнаружиться в сумке бутылка с антисептиком, для проверки ее содержимого охрана может попросить посетителя воспользоваться содержимым бутылки.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 апреля, подхватили 15 тыс. 415 человек. Также умерло рекордное количество людей за все время пандемии — 481. Предыдущий рекорд в 433 смерти был зафиксирован 2 апреля.