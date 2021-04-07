Карантин в Україні – стало відомо, як працюватимуть суди. Фото: https://ua-energy.org/uk/

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Карантин в Україні продовжує діяти через стрімке поширення коронавірусу. Попри те, що багато областей опинилися в «червоній» карантинній зоні, суди продовжують працювати. При цьому не у всіх судах дотримуються карантинних обмежень.

Тому Вища рада правосуддя (ВСП) розробила рекомендації для судів щодо роботи під час карантину. Ці рекомендації призначені для всіх судів України.

Вища рада правосуддя рекомендує забезпечити право доступу до правосуддя учасникам процесу шляхом проведення засідань у режимі відеоконференцій.

Якщо ж учасник процесу захоче особисто брати участь у розгляді справи в приміщенні суду, суд не має права йому відмовляти. При цьому, щоб уникнути тісних контактів, учасників процесу можуть розсадити в різних залах і проводити засідання за допомогою відеозв’язку.

Під час карантину сторони у справі можуть просити перенести їх засідання. Таке перенесення можливе, але тільки в тому випадку, якщо засідання не можна провести онлайн.

ВСП рекомендує також перевести в онлайн всі семінари, круглі столи та конференції, заплановані в судах.

Ще однією рекомендацією є забезпечення можливості для учасників процесу ознайомлюватися з матеріалами справи в електронній формі. Для цього помічникам судді необхідно буде за запитом сторін робити копії матеріалів справи та відправляти їх електронною поштою.

Також ВСП рекомендує суддям зменшити кількість засідань у день, які проводяться в приміщеннях суду, а частину співробітників відправити на віддалену роботу.

Прийом кореспонденції також рекомендують організувати при вході в суд. До речі, в багатьох судах уже рік канцелярії не приймають документи, а передача кореспонденції здійснюється через спеціальний бокс при вході в суд.

Зали суду будуть провітрювати, а всі поверхні, до яких торкаються відвідувачі, дезінфікувати. При вході в суд будуть стояти спиртовмісні антисептики, а в залах можуть розміщувати одноразові маски та рукавички.

Крім того, ВСП рекомендує проводити при вході в суд температурний скринінг відвідувачів і безконтактну перевірку сумок. Якщо у відвідувача в сумці виявиться пляшка з антисептиком, для перевірки її вмісту охорона може попросити відвідувача скористатися вмістом пляшки.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 6 квітня, підхопили 15 тис. 415 людей. Також померла рекордна кількість осіб за весь час пандемії — 481. Попередній рекорд у 433 смерті зафіксували 2 квітня.