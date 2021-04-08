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Ракурс
В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото:

816 случаев побочных реакций после прививок от коронавируса зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)

8 апр 2021, 12:48
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Вакцинация от коронавируса в Украине началась в 24 февраля. По состоянию на 4 апреля были проведены более 291 тыс. прививок.

За этот период были зафиксированы 816 сообщений о побочных реакциях после прививки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Таким образом, количество побочных реакций составляет 0,28% от общего количества прививок.

Отмечается, что среди полученных сообщений о побочных реакциях 99,1% приходится на не серьезные случаи. Кроме того, 94,73% случаев побочных реакции были предсказуемыми, то есть, отвечали имеющейся информации в инструкции для медицинского применения.

Всего были обнаружены следующие побочные эффекты:

  • общие расстройства и расстройства в месте введения (66,8%) — повышение температуры, утомляемость, общая слабость, лихорадка, озноб, гриппоподобное состояние, покраснения и боль, уплотнения, отек руки, инфильтрация, онемение в месте введения;
  • нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (11,8%) — миалгия, артралгия;
  • невралгические расстройства (11,7%) — головная боль, сонливость или бессонница, тремор верхних конечностей, парестезии, головокружение, потеря ориентации, потеря сознания, онемение языка;
  • желудочно-кишечные расстройства (3,21%) — рвота, диарея, боль в животе, изменение вкуса, металлический привкус;
  • иммунные расстройства и расстройства со стороны кожи (1,6%) — отек гортани, насморк, першение в горле, крапивница, зуд, аллергическая сыпь, покраснение лица;
  • потливость и другие расстройства (1,2%).

Соотношение польза/риск после почти 300 тысяч введенных доз Covishield (Ковишелд) является положительным, — подчеркивают в Минздраве.


Инфографика: Минздрав

Напомним, в Минздраве рассчитывают, что Украина в 2021 году сможет получить 32 млн доз вакцин от COVID-19.

Источник: Ракурс


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