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В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

816 випадків побічних реакцій після щеплень від коронавірусу зафіксували в Україні (ІНФОГРАФІКА)

8 кві 2021, 12:48
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у 24 лютого. Станом на 4 квітня було здійснено понад 291 тисячу щеплень.

За цей період було зафіксовано 816 повідомлень про побічні реакції після щеплення. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Таким чином, кількість побічних реакцій становить 0,28% від загальної кількості щеплень.

Зазначається, що серед отриманих повідомлень про побічні реакції 99,1% припадає на не серйозні випадки. Крім того, 94,73% випадків побічних реакції були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Загалом були виявлені такі побічні ефекти:

  • загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%) — підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, грипоподібний стан, почервоніння та біль, ущільнення, набряк руки, інфільтрація, оніміння у місці введення;
  • розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) — міалгія, артралгія;
  • невралгічні розлади (11,7%) — головний біль, сонливість або безсоння, тремор верхніх кінцівок, парестезії, запаморочення, втрата орієнтації, втрата свідомості, оніміння язика;
  • шлунково-кишкові розлади (3,21%) — блювання, діарея, біль у животі, спотворення смаку, присмак металу;
  • імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%) — набряк гортані, нежить, першіння у горлі, кропив’янка, свербіж, алергічний висип, почервоніння обличчя;
  • пітливість та інші розлади (1,2%).

Співвідношення користь/ризик після майже 300 тисяч введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним, — наголошують у МОЗ.


Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, у МОЗ розраховують, що Україні у 2021 році зможе отримати 32 млн доз вакцин від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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