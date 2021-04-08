В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у 24 лютого. Станом на 4 квітня було здійснено понад 291 тисячу щеплень.

За цей період було зафіксовано 816 повідомлень про побічні реакції після щеплення. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ).

Таким чином, кількість побічних реакцій становить 0,28% від загальної кількості щеплень.

Зазначається, що серед отриманих повідомлень про побічні реакції 99,1% припадає на не серйозні випадки. Крім того, 94,73% випадків побічних реакції були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування.

Загалом були виявлені такі побічні ефекти:

загальні розлади та розлади у місці введення (66,8%) — підвищення температури, втомлюваність, загальна слабкість, лихоманка, озноб, грипоподібний стан, почервоніння та біль, ущільнення, набряк руки, інфільтрація, оніміння у місці введення;

розлади з боку опорно-рухового апарату (11,8%) — міалгія, артралгія;

невралгічні розлади (11,7%) — головний біль, сонливість або безсоння, тремор верхніх кінцівок, парестезії, запаморочення, втрата орієнтації, втрата свідомості, оніміння язика;

шлунково-кишкові розлади (3,21%) — блювання, діарея, біль у животі, спотворення смаку, присмак металу;

імунні розлади та розлади з боку шкіри (1,6%) — набряк гортані, нежить, першіння у горлі, кропив’янка, свербіж, алергічний висип, почервоніння обличчя;

пітливість та інші розлади (1,2%).

Співвідношення користь/ризик після майже 300 тисяч введених доз Covishield (Ковішелд) є позитивним, — наголошують у МОЗ.



Нагадаємо, у МОЗ розраховують, що Україні у 2021 році зможе отримати 32 млн доз вакцин від COVID-19.