Суицидальный «челендж» выдумала одна из школьниц, что отравились на Киевщине

Отравление. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153204-suicidalnyy-chelendj-vydumala-odna-iz-shkolnic-chto-otravilas-na-kievschine.html

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Отравление школьниц таблетками на Киевщине из-за якобы «челленджа» вызвало резонанс в украинском обществе.

На самом деле выяснилось, что никакого челенджа в соцсети Tik-Tok по употреблению таблеток не существует, а одна из жертв таким образом пыталась отвлечь внимание от сложных отношений с родителями, из-за которых она и ее подруга пытались совершить самоубийство. Об этом сообщает председатель Боярской городской общины Александр Зарубин.

Сообщается, что у обеих школьниц ранее были проявления суицидального поведения. Также они неоднократно находились в нестабильном эмоциональном состоянии из-за сложных отношений и недоразумений с родителями. У умершей ученицы были шрамы от порезов на руках, а спасенная девочка пыталась снова покончить с собой уже в медицинском учреждении, сразу после трагедии.

Расследование установило, что погибшая девочка ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем в семье, а спасенный ребенок накануне подвергся серьезному нервному срыву во время обучения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Боярка под Киевом две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, вследствие чего отравились. Одна девочка умерла, спасти ее не удалось. Тогда в соцсетях распространился фейк о том, что девушки приняли участие в якобы суицидальном «челендже» в соцсети Tik-Tok.