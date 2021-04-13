Суїцидальний «челендж» виявився вигадкою однієї зі школярок, що отруїлися на Київщині

Отруєння на Київщині. Фото: Istock

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Отруєння школярок таблетками на Київщині через нібито «челендж» викликало резонанс в українському суспільстві.

Насправді з’ясувалося, що ніякого челенджа в соцмережі Tik-Tok щодо вживання пігулок не існує, а в такий спосіб одна з жертв отруєння намагалася відвернути увагу від складних стосунків із батьками, через які й намагалася скоїти самогубство. Про це повідомляє голова Боярської міської громади Олександр Зарубін.

Повідомляється, що в обидвох школярок раніше були прояви суїцидальної поведінки. Також вони неодноразово перебували в нестабільному емоційному стані через складні стосунки та непорозуміння з батьками. У померлої учениці були шрами від порізів на руках, а врятована дівчинка намагалася знову вчинити собі шкоду вже в медичному закладі відразу після трагедії.

Розслідування встановило, що загибла дівчинка раніше зверталася по допомогу до шкільного психолога через серйозні проблеми в родині, а врятована дитина мала напередодні серйозний нервовий зрив під час навчання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в місті Боярка під Києвом дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, унаслідок чого отруїлись. Одна дівчинка померла, врятувати її не вдалося. Тоді в соцмережах розповсюдився фейк про те, що дівчата взяли участь у нібито суїцидальному «челенджі» в соцмережі Tik-Tok.