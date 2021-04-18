Гены, помогающие бороться с коронавирусом, обнаружили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ученые обнаружили набор человеческих генов, которые борются с SARS-CoV-2 — вирусом, приводящим к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Гены, о которых идет речь, связаны с интерферонами — «передовыми бойцами» организма. Об этом сообщает пресс-служба Института медицинских открытии Сэнфорда Бернхема Пребиса (США).

Знание, какие гены помогают контролировать вирусную инфекцию, может помочь понять исследователям факторы, влияющие на тяжесть заболевания, а также предложить возможные терапевтические варианты.

Мы хотели лучше понять клеточный ответ на SARS-CoV-2, включая то, что обусловливает сильную или слабую реакцию на инфекцию, — отмечают исследователи. — Мы получили новые представления о том, как вирус эксплуатирует человеческие клетки, в которые он вторгается, но мы все еще ищем его «ахиллесовую пяту», чтобы разработать оптимальные противовирусные средства.

Вскоре после начала пандемии коронавируса ученые обнаружили, что слабая реакция интерферонов на инфекцию SARS-CoV-2 привела к некоторым тяжелым случаям COVID-19. Эта информация побудила исследователей заняться поиском интерферон-стимулированных генов (ISG), действие которых может ограничивать заражение SARS-CoV-2.

Интерфероны связываются с рецепторами на поверхности клетки, инициируя белковые сигнальные пути внутри клетки. Это взаимодействие приводит к экспрессии подмножества генов, участвующих во врожденной реакции иммунной системы. ISG обычно экспрессируются в ответ на вирусную инфекцию.

На основе знаний, полученных с SARS-CoV-1, вируса, который вызвал смертельную, но относительно короткую вспышку болезни с 2002 по 2004 год, и зная, что он подобен SARS-CoV-2, исследователи смогли разработать лабораторные эксперименты по идентификации ISG, контролирующих репликацию вируса при COVID-19.

Мы обнаружили 65 ISG, которые контролировали инфекцию SARS-CoV-2, включая некоторые, которые подавляли способность вируса проникать в клетки, некоторые, которые подавляли выработку РНК, являющуюся «жизненной кровью» вируса, и кластер генов, которые тормозили сборку вируса, — отмечают исследователи.

Что также вызвало большой интерес, так это тот факт, что некоторые из ISG демонстрировали контроль над не связанными между собой вирусами, такими как сезонный грипп, лихорадка Западного Нила и ВИЧ, который приводит к СПИДу, — добавляют ученые.

Также ученым удалось обнаружить возможное уязвимое место инфекции — восемь ISG, которые ингибировали репликацию SARS-CoV-1 и CoV-2 в субклеточном отделе, ответственном за упаковку белка. По мнению исследователей, это уязвимое место может быть использовано для устранения вирусной инфекции.

Это важная информация, но нам все-таки нужно узнать больше о биологии вируса и исследовать, коррелирует ли генетическая изменчивость в этих ISG с тяжестью COVID-19, — добавляют ученые.

Напомним, американские ученые недавно установили, влияет ли группа крови на риск заболеть COVID-19.