Гени, які допомагають боротися з коронавірусом, виявили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n153427-geny-yaki-dopomagaut-borotysya-z-koronavirusom-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Учені виявили набір людських генів, які борються з SARS-CoV-2 — вірусом, що призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Гени, про які йде мова, пов’язані з інтерферонами — «передовими бійцями» організму. Про це повідомляє прес-служба Інституту медичних відкритті Сенфорда Бернхема Пребіса (США).

Знання, які гени допомагають контролювати вірусну інфекцію, може допомогти зрозуміти дослідникам фактори, що впливають на тяжкість захворювання, а також запропонувати можливі терапевтичні варіанти.

Ми хотіли краще зрозуміти клітинну відповідь на SARS-CoV-2, включаючи те, що обумовлює сильну або слабку реакцію на інфекцію, — зазначають дослідники. — Ми отримали нові уявлення про те, як вірус експлуатує людські клітини, в які він вторгається, але ми все ще шукаємо його «ахіллесову п’яту», щоб розробити оптимальні противірусні засоби.

Незабаром після початку пандемії коронавірусу учені виявили, що слабка реакція інтерферонів на інфекцію SARS-CoV-2 призвела до деяких найважчих випадків COVID-19. Ця інформація спонукала дослідників зайнятися пошуком інтерферон-стимульованих генів (ISG), дія яких може обмежувати зараження SARS-CoV-2.

Інтерферони зв’язуються з рецепторами на поверхні клітини, ініціюючи білкові сигнальні шляхи всередині клітини. Ця взаємодія призводить до експресії підмножини генів, що беруть участь у вродженій реакції імунної системи. ISG зазвичай експресуються у відповідь на вірусну інфекцію.

На основі знань, отриманих з SARS-CoV-1, вірусу, який спричинив смертельний, але відносно короткий спалах хвороби з 2002 по 2004 рік, і знаючи, що він подібний до SARS-CoV-2, дослідники змогли розробити лабораторні експерименти з ідентифікації ISG, які контролюють реплікацію вірусу при COVID-19.

Ми виявили 65 ISG, які контролювали інфекцію SARS-CoV-2, включаючи деякі, котрі пригнічували здатність вірусу проникати в клітини, деякі, котрі пригнічували вироблення РНК, яка є «життєвою кров’ю» вірусу, і кластер генів, які гальмували збирання вірусу, — зазначають дослідники.

Що також викликало великий інтерес, так це той факт, що деякі з ISG демонстрували контроль над не пов’язаними між собою вірусами, такими як сезонний грип, лихоманка Західного Нілу та ВІЛ, який призводить до СНІДу, — додають учені.

Також вченим вдалося виявити ймовірне вразливе місце інфекції — вісім ISG, які інгібували реплікацію SARS-CoV-1 і CoV-2 у субклітинному відділі, відповідальному за упаковку білка. На думку дослідників, це вразливе місце може бути використане для усунення вірусної інфекції.

Це важлива інформація, але нам все-таки потрібно дізнатись більше про біологію вірусу та дослідити, чи генетична мінливість у цих ISG корелює з тяжкістю COVID-19, — додають учені.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, чи впливає група крові на ризик захворіти на COVID-19.