Танковые учения провели на Донбассе – ВСУ отражали наступление врага. Фото: Фейсбук

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На Донбассе танкисты Вооруженных сил Украины провели учения.

По легенде учений, танковая колонна совершила марш в район ожидания, где были проведены мероприятия маскировки. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода к контрнаступлению, — говорится в сообщении.

Также танкисты отработали элементы огневого поражения противника, организацию наступательного боя и контратаку.

Подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.

Напомним, СБУ перевела своих сотрудников во всех областях, не только в пограничных, в режим повышенной готовности на фоне эскалации вооруженного противостояния с РФ и наращивания агрессивной риторики со стороны государства-агрессора.