Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Танковые учения провели на Донбассе – ВСУ отражали наступление врага. Фото: Фейсбук

Танковые учения провели на Донбассе — ВСУ отражали наступление врага (ФОТО)

20 апр 2021, 20:27
999

На Донбассе танкисты Вооруженных сил Украины провели учения.

По легенде учений, танковая колонна совершила марш в район ожидания, где были проведены мероприятия маскировки. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

После уничтожения условных незаконных вооруженных формирований и диверсионно разведывательных групп в районе сосредоточения, танки вышли на огневой рубеж. Целью было остановить противника, нанести ему максимальные потери и быть в готовности перехода к контрнаступлению, — говорится в сообщении.

Также танкисты отработали элементы огневого поражения противника, организацию наступательного боя и контратаку.

Подразделения провели блокирование транспортных узлов и путей сообщения в районе и осуществили эвакуацию техники.


Напомним, СБУ перевела своих сотрудников во всех областях, не только в пограничных, в режим повышенной готовности на фоне эскалации вооруженного противостояния с РФ и наращивания агрессивной риторики со стороны государства-агрессора.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров