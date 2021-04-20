Танкові навчання провели на Донбасі — ЗСУ відбивали наступ ворога. Фото: Фейсбук

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На Донбасі танкісти Збройних сил України провели навчання.

За легендою навчань, танкова колона зробила марш до району очікування, де були проведені заходи маскування. Про це повідомили у прес-службі ООС.

Після знищення умовних незаконних збройних формувань і диверсійно розвідувальних груп у районі зосередження танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, заподіяти йому максимальних втрат і бути готовими перейти в контрнаступу, — йдеться в повідомленні.

Також танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження противника, організацію наступального бою та контратаку.

Підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.

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