Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Танкові навчання провели на Донбасі — ЗСУ відбивали наступ ворога. Фото: Фейсбук

Танкові навчання провели на Донбасі — ЗСУ відбивали наступ ворога (ФОТО)

20 кві 2021, 20:27
999

На Донбасі танкісти Збройних сил України провели навчання.

За легендою навчань, танкова колона зробила марш до району очікування, де були проведені заходи маскування. Про це повідомили у прес-службі ООС.

Після знищення умовних незаконних збройних формувань і диверсійно розвідувальних груп у районі зосередження танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, заподіяти йому максимальних втрат і бути готовими перейти в контрнаступу, — йдеться в повідомленні.

Також танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження противника, організацію наступального бою та контратаку.

Підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.


Нагадаємо, СБУ перевела своїх співробітників в усіх областях, не лише в прикордонних, в режим підвищеної готовності на тлі ескалації збройного протистояння з РФ та нарощування агресивної риторики з боку країни-агресора

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів