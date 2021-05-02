Елизавета II выгнала фанатов, которые ворвались на территорию дворца

Елизавета II. Фото: The Mirror

https://racurs.ua/n154116-elizaveta-ii-vygnala-fanatov-kotorye-vorvalis-na-territoriu-dvorca.html

Ракурс

Елизавета II, королева Великобритании, вызвала полицию из-за двух фанатов королевской семьи, которые залезли на забор в Виндзорском дворце.

Пара из Лондона наблюдала с забора за лужайкой, где королева гуляет со своими корги и ездит верхом. Об этом сообщает The Mirror.

Известно, что инцидент произошел еще 25 апреля, однако полиция придала огласку событию только сейчас. Выяснилось, что 29-летняя женщина и 31-летний мужчина, которые приехали из Лондона в Виндзор, были арестованы по подозрению в пребывании на закрытой территории. Впоследствии в рамках расследования их отпустили.

Мужчина и его девушка вылезли на забор в Королевской ложе, откуда можно увидеть королеву Великобритании. В то время служба безопасности находилась в состоянии повышенной готовности, так как всего за несколько дней до этого охранники ошибочно пустили постороннюю женщину в дом.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II откажется от самостоятельных рабочих визитов после внезапной смерти своего мужа принца Филиппа. Во время визитов 94-летнюю королеву Великобритании будут сопровождать старшие члены королевской семьи.

Источник: The Mirror