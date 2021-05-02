Єлизавета II «гостинно» зустріла фанатів, які вдерлися на територію палацу

Єлизавета. Фото: The mirror

https://racurs.ua/ua/n154116-ielyzaveta-ii-gostynno-zustrila-fanativ-yaki-vderlysya-na-terytoriu-palacu.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, викликала поліцію через двох фанатів королівської родини, які залізли на паркан у Віндзорському палаці.

Пара з Лондона спостерігала з паркану за галявиною, де королева гуляє зі своїми коргі та їздить верхи. Про це повідомляє The Mirror.

Відомо, що інцидент трапився ще 25 квітня, однак поліція розголосила подію лише зараз. З’ясувалося, що 29-річна жінка та 31-річний чоловік, які приїхали з Лондона до Віндзора, були заарештовані за підозрою в перебуванні на закритій території. Згодом у рамках розслідування їх відпустили.

Чоловік і його дівчина вилізли на паркан у Королівській ложі, звідки можна побачити королеву Великої Британії. На той час служба безпеки перебувала в стані підвищеної готовності, оскільки всього за кілька днів до цього охоронці помилково впустили сторонню жінку в будинок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II відмовиться від самостійних робочих візитів після раптової смерті свого чоловіка принца Філіпа. Під час візитів 94-річну королеву Великої Британії супроводжуватимуть старші члени королівської родини.

Джерело: The Mirror