Дело Черновол об убийстве в офисе «Партии регионов» перенесли, фото — ФБ В.Омеляна

https://racurs.ua/n154215-delo-chernovol-ob-ubiystve-v-ofise-partii-regionov-perenesli-detali.html

Ракурс

Суд над Татьяной Черновол по делу об умышленном убийстве группой лиц в офисе «Партии регионов» в феврале 2014 года перенесли на 7 июня из-за болезни судьи.

Черновол заявила, что об этой причине в суде знали еще 12 апреля и сравнила процесс с флюгером украино-российских отношений.

Этот заказ от Кремля и Путина. Куда склоняется украинская власть — показывает мое дело. Объявления первого заседания — это маркер, Путин собрал войска на границе, а Зеленский просит о встрече с ним. Это дело не против меня лично, а против Майдана, как такового, — заявила 5 мая под Печерским судом Черновол.

Экс-нардеп и активист Революции достоинства считает, что дело может длиться всю ее жизнь. Черновол не понимает, как одновременно в парламенте голосуют за то, что Майдан — это «акт создания государства», а в деле указывают, что она участвовала в массовых беспорядках.

У Черновол уже нет никакого меры пресечения. Ей даже вернули наградной автомат, ранее изъятый для экспертизы.

В декабре 2020 года Татьяне Черновол вручили подозрение в убийстве во время Майдана. Дело рассмотрят в Печерском райсуде Киева.

Следствие утверждает, что в феврале 2014 году она подожгла офис Партии регионов, в результате чего погиб охранник. После допроса в ГБР ее обвинли «в мотивах массового убийства».

18 февраля 2014 года погиб один из работников штаба ПР — Владимир Захаров, который отравился угарным газом.

Обвинение Черновол считает «бредом» и «заказом бестолковой зеленой власти», которая пытается «переписать историю в угоду Кремлю». Она считает, что доказательства против нее сфабрикованы и ждет оправдательный приговор. В противном случае, как она утверждает, ей может грозить пожизненное заключение.