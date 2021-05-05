Справу Чорновол про вбивство в офісі "Партії регіонів" перенесли

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Суд над Тетяною Чорновол у справі про умисне вбивство групою осіб в офісі «Партії регіонів» в лютому 2014 року перенесли на 7 червня через хворобу судді.

Чорновол заявила, що про цю хворобу в суді знали ще 12 квітня і порівняла процес з флюгером україно-російських відносин.

Це замовлення від Кремля і Путіна. Куди схиляється українська влада — показує моя справа. Оголошення першого засідання — це маркер, що Путін зібрав війська на кордоні, а Зеленський просить про зустріч з ним. Це справа не проти мене особисто, а проти Майдану, як такого, — заявила 5 травня під Печерським судом Чорновол.

Екс-нардеп та активіст Революції гідності вважає, що справа може тривати усе її життя. Чорновол не розуміє, як одночасно в парламенті голосують за те, що Майдан — це акт державотворення, а в справі вказують, що вона брала участь в масових заворушеннях.

У Чорновол наразі немає ніякого запобіжного заходу. Їй навіть повернули нагородний автомат, який раніше вилучили для експертизи.

У грудні 2020 року Тетяні Чорновол вручили підозру у вбивстві під час Майдану. Справу розглянуть у Печерському райсуді Києва.

Слідство переконує, що у лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів, внаслідок чого загинув охоронець.

Після допиту у ДБР Чорновол розповіла, що їй вручили обвинувальний акт, слідство завершено і її справа передається до суду. За словами Чорновол, її звинувачують «у мотивах масового вбивства».

18 лютого 2014 року загинув один із працівників штабу ПР — Володимир Захаров, який отруївся чадним газом.

Звинувачення Чорновол вважає «маячнею» і «замовленням недолугої зеленої влади», яка намагається «переписати історію, щоб догодити Кремлю». Вона вважає, що докази проти неї сфабриковані і чекає виправдувальний вирок. В іншому випадку, як вона стверджує, їй може загрожувати довічне увʼязнення.