Оружие. Фото: ВМС США

https://racurs.ua/n154367-sudno-s-bolshoy-partiey-rossiyskogo-orujiya-zaderjali-voennye-ssha-foto.html

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Судно, которое перевозило крупную партию российского и китайского оружия, было задержано в Аравийском море.

Борт не имел опознавательных знаков, но в судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщает пятый флот ВМС США в Twitter.



Задержание и изъятие оружия проводил крейсер USS Monterey ВМС США. Отмечается, что среди изъятого оружия нашли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы. Экипаж судна отпустили после допроса.

Сейчас военные пытаются выяснить место отправления партии оружия и лиц, которым оно предназначалось. Операция по задержанию судна длилась более двух дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что торговля оружием остается одним из самых популярных видов «бизнеса» на черном рынке. Испанские правоохранители разоблачили банду, которая незаконно продавала оружие и отмывала полученные доходы. Среди задержанных были граждане Украины и Латвии.