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Ракурс
Зброя. Фото: ВМС США

Судно з великою партією російської зброї затримали військові США (ФОТО)

9 тра 2021, 09:30
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Судно, яке перевозило велику партію російської та китайської зброї, було затримано в Аравійському морі.

Борт не мав розпізнавальних знаків, але на судні виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети. Про це повідомляє п’ятий флот ВМС США у Twitter.

Зброя на борту. Фото: ВМС США

Затримання та вилучення зброї проводив крейсер USS Monterey ВМС США. Зазначається, що серед вилученої зброї знайшли десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів, а також оптичні приціли. Екіпаж судна відпустили після допиту.

Зброя на борту. Фото: ВМС США


Наразі військові намагаються з’ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким воно призначалося. Операція тривала понад два дні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що торгівля зброєю залишається одним із найпопулярніших видів «бізнесу» на чорному ринку. Іспанські правоохоронці викрили банду, яка незаконно продавала зброю та відмивала отримані прибутки. Серед затриманих були громадяни України та Латвії.

Джерело: Ракурс


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