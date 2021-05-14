Преемников «отставленных» министров назвали «слуги»

https://racurs.ua/n154643-preemnikov-otstavlennyh-ministrov-nazvali-slugi.html

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«Отставленным» 14 мая министрам — главе Министерства здравоохранения Максиму Степанову, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и главе Минэкономики Игорю Петрашко — активно ищут замену в политсиле Владимира Зеленского «Слуга народа».

Нардепы-«слуги» рассказали, кто может занять должности трех министров в правительстве премьера Дениса Шмыгаля.

На должность главы Минздрава претендует главный санитарный врач Виктор Ляшко, который сейчас является заместителем Степанова. На министра инфраструктуры в «Слуге народа» рассматривают кандидатуру главы «Укравтодора» Александра Кубракова, а на министра экономики — руководителя налоговой Алексея Любченко. Об этом со ссылкой на источники в президентской фракции пишет УП.

В то же время неизвестно, когда за эти кандидатуры будет голосовать Верховная Рада. Отметим, что назначению новых членов правительства будет предшествовать голосование за отставку Степанова, Криклия и Петрашко. Только после этого Шмыгаль должен зарегистрировать в парламенте представления на новых министров, которые рассмотрят нардепы.

Напомним, ранее сегодня два министра написали заявления об отставке. Речь идет о министре экономики Игоре Петрашко и главе Министерства инфраструктуры Владиславе Криклие. Впоследствии стало известно, что Шмыгаль внес в Раду представление на увольнение Степанова. Глава Минздрава на это жестко отреагировал. Он заявил, что не писал никаких заявлений.

Отставку Степанова неоднократно предсказывали политики из-за провала кампании по вакцинации населения против коронавируса, а также проблем с борьбой против COVID-19. 2 апреля стало известно, что в парламенте начали собирать подписи для отставки Степанова. А 26 апреля сообщалось, что уже собрано 226 подписей. В окружении президента Владимира Зеленского соглашаются, что отставка Степанова — это вопрос времени. Глава государства якобы недоволен, что Степанов не сумел выполнить многие обещания.

Источник: УП