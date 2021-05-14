Фото: УП / Наступників «відставлених» міністрів назвали у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n154643-nastupnykiv-vidstavlenyh-ministriv-nazvaly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

«Відставленим» 14 травня міністрам — очільнику Міністерства охорони здоров’я Максиму Степанову, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та главі Мінекономіки Ігорю Петрашку — активно шукають заміну у політсилі Володимира Зеленського «Слуга народу».

Нардепи-«слуги» розповіли, хто може обійняти посади трьох міністрів в уряді прем'єра Дениса Шмигаля.

На посаду глави МОЗ претендує головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який нині є заступником Степанова. На міністра інфраструктури у «Слузі народу» розглядають кандидатуру голови «Укравтодору» Олександра Кубракова, а на міністра економіки — керівника податкової Олексія Любченка. Про це з посиланням на джерела в президентській фракції пише УП.

Водночас невідомо, коли за ці кандидатури голосуватиме Верховна Рада. Зауважимо, що призначенню нових членів уряду передуватиме голосування за відставку Степанова, Криклія та Петрашка. Лише після цього Шмигаль зможе зареєструвати у парламенті подання на призначення нових міністрів, яка розглядатимуть нардепи.

Нагадаємо, раніше сьогодні двоє міністрів написали заяви про відставку. Йдеться про міністра економіки Ігора Петрашка та очільника Міністерства інфраструктури Владислава Криклія. Згодом стало відомо, що Шмигаль вніс у Раду подання на звільнення Степанова. Очільник МОЗ на це жорстко відреагував. Він заявив, що не писав жодних заяв.

Відставку Степанова неодноразово пророкували політики через провал кампанії по вакцинації населення проти коронавірусу, а також проблеми з боротьбою проти COVID-19. 2 квітня стало відомо, що у парламенті почали збирати підписи для відставки Степанова. А 26 квітня повідомлялося, що вже було зібрано 226 підписів. В оточенні президента Володимира Зеленського погоджуються, що відставка Степанова — це питання часу. Глава держави буцімто невдоволений, що Степанов не зумів виконати багато обіцянок.

Джерело: УП