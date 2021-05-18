В Харькове быстрая застряла в грязи, фото: «Солнцеликий Харьков»

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Ракурс

В Харькове карета скорой помощи застряла в грязи.

Инцидент произошел сегодня. 18 мая утром на проспекте Героев Сталинграда. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на директора Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Пациентов в «скорой», которая застряла, не было. Около 10.00 спасатели вытащили автомобиль из грязи и транспортировали его на асфальтированную площадку.

Отмечается, что транспортное средство застряло возле дома 8/4 по проспекту Героев Сталинграда. В этом месте несколько лет назад коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» перекладывало магистрали. После ремонта участок не заасфальтировали.

Напомним, в феврале в Житомирской области больную 14-летнюю девушку пришлось везти в больницу подводой, поскольку «скорая» и спецавтомобиль спасателей не смогли проехать через снежные заносы.