У Харкові швидка застрягла у багні, фото: «Сонцеликий Харьков»

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У Харкові карета швидкої допомоги застрягла у багні.

Інцидент стався сьогодні. 18 травня вранці, на проспекті Героїв Сталінграда. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Пацієнтів у «швидкій», яка застрягла, не було. Близько 10.00 рятувальники витягли автомобіль з багнюки та транспортували його на асфальтований майданчик.

Зазначається, що транспортний засіб застряг поблизу будинку 8/4 по проспекту Героїв Сталінграда. У цьому місці кілька років тому комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» перекладало магістралі. Після ремонту ділянку не заасфальтували.

Нагадаємо, у лютому на Житомирщині хвору 14-річну дівчину довелося везти до лікарні підводою, оскільки «швидка» та спецавтомобіль рятувальників не змогли проїхати через снігові замети.

Джерело: «Суспільне»