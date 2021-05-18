Ракурсhttps://racurs.ua/
У Харкові швидка застрягла у багні, фото: «Сонцеликий Харьков»
«Швидка» застрягла у багні посеред Харкова (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n154782-shvydka-zastryagla-u-bagni-posered-harkova-foto.htmlРакурс
У Харкові карета швидкої допомоги застрягла у багні.
Інцидент стався сьогодні. 18 травня вранці, на проспекті Героїв Сталінграда. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Пацієнтів у «швидкій», яка застрягла, не було. Близько 10.00 рятувальники витягли автомобіль з багнюки та транспортували його на асфальтований майданчик.
Зазначається, що транспортний засіб застряг поблизу будинку 8/4 по проспекту Героїв Сталінграда. У цьому місці кілька років тому комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» перекладало магістралі. Після ремонту ділянку не заасфальтували.
Нагадаємо, у лютому на Житомирщині хвору 14-річну дівчину довелося везти до лікарні підводою, оскільки «швидка» та спецавтомобіль рятувальників не змогли проїхати через снігові замети.
Джерело: «Суспільне»
.