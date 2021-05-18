Судью Майдана Царевич окончательно оправдал суд. Фото: zaxid.net

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Оксану Царевич, судью, которую обвиняли в незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана во время Революции достоинства, оправдал Апелляционный суд.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе судей Галины Балацкой, Ирины Горб и Ирины Силковой. Об этом сообщил адвокат потерпевших по делу Роман Маселко.

Он отметил, что по делу Царевич суд снова исследовал доказательства и пришел к выводу, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением.

По словам Маселко, сама Царевич в своем последнем слове заявила, что все ее решения об осуждении невиновных были законными.

Но это еще не конец. Мы еще поборемся, чтобы Царевич не смогла снова выносить такие же «законные» решения. 25 мая вопрос относительно жалоб на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия, — добавил адвокат.

Напомним, ранее мы сообщали, что Оксана Царевич возобновилась в Печерском районном суде Киева. В 2016 году Высший совет юстиции рекомендовал уволить Царевич за нарушение присяги, в том числе из-за «неправомерных решений» в «делах Майдана», а тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о ее увольнении. Впоследствии Царевич обжаловала решение о своем увольнении с должности судьи Печерского районного суда.