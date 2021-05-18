Суддю Майдану Царевич остаточно виправдав суд. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n154798-suddu-maydanu-carevych-ostatochno-vypravdav-sud.html

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Оксану Царевич, суддю, яку звинувачували в незаконному позбавленні водійських прав активістів Автомайдану під час Революції гідності, виправдав Апеляційний суд.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду у складі суддів Галини Балацької, Ірини Горб та Ірини Сілкової. Про це повідомив адвокат потерпілих у справі Роман Маселко.

Він зауважив, що у справі Царевич суд знову дослідив докази та зробив висновок, що засудження невинних людей на підставі сфальшованих документів на догоду владі не є злочином.

За словами Маселка, сама Царевич у своєму останньому слові заявила, що усі її рішення про засудження невинних були законними.

Але це ще не кінець. Ми ще поборемось, щоб Царевич не змогла знову виносити такі ж «законні» рішення. 25 травня питання щодо скарг на Царевич у справах Майдану буде розглядати Вища рада правосуддя, — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Оксана Царевич поновилася в Печерському районному суді Києва. У 2016 році Вища рада юстиції рекомендувала звільнити Царевич за порушення присяги, зокрема через «неправомірні рішення» у «справах Майдану», а тодішній президент Петро Порошенко підписав указ про її звільнення. Згодом Царевич оскаржувала рішення про своє звільнення з посади судді Печерського районного суду.