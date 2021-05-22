США ввели новые санкции за «Северный поток-2»

Продолжается строительство газопровода «Северный поток-2», фото: «24 канал»

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США обновили перечень санкций, связанных с газопроводом «Северный поток-2», призванным соединить Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход Украины.

Под санкции попали еще четыре российских компании и 13 судов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Отмечается, что соответствующие санкции введены во исполнение закона PEESA, который предусматривает преследование всех лиц, причастных к строительству «Северного потока-2».

Под связанные с «Северным потоком-2» санкции попали такие российские компании:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба»;

ООО «Мортранссервис»;

АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд»;

ООО «Коксохимтранс» (против этой компании уже вводились санкции, связанные с российской агрессией против Украины).

Также под санкции впервые попали 11 российских судов, а еще два судна — под повторные санкции.

Недавно в Госдепе США сообщили, что сделали исключение для компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, ее корпоративных сотрудников, а также ее гендиректора Маттиаса Варнига. Это решение мотивировалось «интересами национальной безопасности».

В России уже отреагировали на новые санкции. В Кремле заявили, что хотели бы «разобраться в действиях» США, которые объявили о новых санкциях на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран, сообщает агентство «Интерфакс».

Надо разобраться. В коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли новые санкции на возможность проведения встречи Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Источник: Минфин США, «Интерфакс»