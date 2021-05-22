США запровадили нові санкції через «Північний потік-2»

Триває спорудження газогону «Північний потік-2», фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n155000-ssha-zaprovadyly-novi-sankciyi-cherez-pivnichnyy-potik-2.html

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США оновили перелік санкцій, пов’язаних із газогоном «Північний потік-2», покликаним сполучити Німеччину та Росію по дну Балтійського моря в обхід України.

Під санкції потрапили ще чотири російські компанії та 13 суден. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну США.

Зазначається, що відповідні санкції запроваджені на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва «Північного потоку-2».

Під пов’язані з «Північним потоком-2» санкції потрапили такі російські компанії:

Федеральна державна бюджетна установа «Морська рятувальна служба»;

ТОВ «Мортранссервіс»;

АТ «Самарський теплоенергетичний майновий фонд»;

ТОВ «Коксохімтранс» (проти цієї компанії вже запроваджувалися санкції, пов’язані з російською агресією проти України).

Також під санкції вперше потрапили 11 російських суден, а ще два судна — під повторні санкції.

Нещодавно у Держдепі США повідомили, що зробили виняток для компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга. Це рішення мотивувалося «інтересами національної безпеки».

У Росії вже відреагували на нові санкції. У Кремлі заявили, що хотіли б «розібратися в діях» США, які оголосили про нові санкції на тлі заяв про намір провести зустріч президентів двох країн, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Треба розібратися. У колег все як завжди. Кажуть про одне, роблять інше, — заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи вплинуть нові санкції на можливість проведення зустрічі Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

Джерело: Мінфін США, «Інтерфакс»