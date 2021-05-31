Дату смерти ученые научились определять с помощью уникального теста. Фото: astv.ru

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Ракурс

Продолжительность жизни человека ученые предлагают определять с помощью специального теста крови.

Исследователи из США, России и Сингапура представили новую разработку, которая позволяет изучить индивидуальную траекторию старения человека, пишет Nature.

Самыми важными факторами в тесте являются наличие заболеваний, образ жизни и скорость восстановления после болезней.

Исследователи объяснили, что с помощью такого тестирования они могут определить общий уровень физиологической устойчивости — это поможет предсказать максимально возможную продолжительность жизни человека.

Ученые выяснили, что со временем состояние организма снижается, худшего состояния он достигает к 120−150 годам. Они определяют это с помощью специальных биомаркеров. В будущем их также можно будет использовать для подбора средств против старения.

Исследователи подчеркнули, что большинство факторов, которые связаны со старением, могут быть изменены фармакологическим способом.

Напомним, ученые проанализировали образ жизни одного из племен Амазонки и выяснили, что они стареют гораздо медленнее европейцев. Оказалось, что представители индийского племени цимане стареют на 70% медленнее, чем жители западных стран.

Источник: Nature