Дату смерті вчені навчилися визначати за допомогою унікального тесту. Фото: astv.ru

https://racurs.ua/ua/n155378-datu-smerti-vcheni-navchylysya-vyznachaty-za-dopomogou-unikalnogo-testu.html

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Тривалість життя людини вчені пропонують визначати за допомогою спеціального тесту крові.

Дослідники з США, Росії та Сінгапуру представили нову розробку, яка дозволяє вивчити індивідуальну траєкторію старіння людини, пише Nature.

Найважливішими факторами в тесті є наявність захворювань, спосіб життя і швидкість відновлення після хвороби.

Дослідники пояснили, що за допомогою такого тестування вони можуть визначити загальний рівень фізіологічної стійкості — це допоможе передбачити максимально можливу тривалість життя людини.

Вчені з’ясували, що в найгіршому стані організм перебуває у віці 120−150 років. Вони визначають це за допомогою спеціальних біомаркерів. У майбутньому їх також можна буде використовувати для підбору засобів проти старіння.

Дослідники підкреслили, що більшість чинників, які пов’язані зі старінням, можуть бути усунені фармакологічним способом.

Нагадаємо, вчені проаналізували спосіб життя одного з племен Амазонки та з’ясували, що вони старіють набагато повільніше за європейців. З’ясувалося, що представники індійського племені цімане старіють на 70% повільніше, ніж жителі західних країн.

Джерело:Nature