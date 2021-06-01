Судьбу деревьев на месте «оксфорда» Зеленского озвучил Шкарлет

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Ракурс

Что будет с деревьями во время строительства президентского Университета информационной и кибербезопасности на территории государственного «Экспоцентра Украина», рассказал глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По словам министра, университет Зеленского интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, а вырубки деревьев не будет.

Никакой застройки парка там нет, ни одно дерево там не уничтожается, — заявил журналистам Шкарлет во время всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» 1 июня.

Глава МОН заверил, что здание университета планируют интегрировать в инфраструктуру, которая уже есть на территории «Экспоцентра».

На строительство образовательного детища Зеленского понадобится около 7,2 млрд грн. По словам Шкарлета, часть этих средств выделят из государственного бюджета отдельной программой, а другую часть пожертвует бизнес.

Концепция президентской инициативы — создать учебное заведение уровня Оксфорда или Гарварда. К образовательному процессу университет Зеленского присоединится 1 октября 2023 года.

Напомним, в конце мая Владимир Зеленский объявил о создании президентского университета, который будет готовить «людей будущего».