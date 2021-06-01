Долю дерев на місці “оксфорду” Зеленського озвучив Шкарлет

https://racurs.ua/ua/n155455-dolu-derev-na-misci-oksfordu-zelenskogo-ozvuchyv-shkarlet.html

Ракурс

Що буде з деревами під час будівництва президентського Університету інформаційної та кібербезпеки на території державного «Експоцентру України», розповів очільник Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра, університет Зеленського інтегрують в нинішню інфраструктуру ВДНГ, а вирубки дерев не буде.

Жодної забудови парку там немає, жодне дерево там не знищується, — заявив журналістам Шкарлет під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» 1 червня.

Глава МОН запевнив, що будівлю університету планують інтегрувати в інфраструктуру, яка вже є на території «Експоцентру».

На будівництво освітнього дітища Зеленського знадобиться близько 7,2 млрд грн. Зі слів Шкарлета, частину цих коштів виділять з державного бюджету окремою програмою, а іншу частину — пожертвує бізнес.

Концепція президентської ініціативи — створити навчальний заклад рівня Оксфорду чи Гарварду. До освітнього процесу університет Зеленського долучиться 1 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський оголосив про створення президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього».