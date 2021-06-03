Карантин в Украине могут ослабить, заявили в «Слуге народа»https://racurs.ua/n155585-karantin-v-ukraine-mogut-oslabit-zayavili-v-sluge-naroda.htmlРакурс
Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, могут ослабить.
Народный депутат из фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил об этом сегодня, 3 июня, в эфире телеканала «Украина 24».
По словам Радуцкого, у правительства есть соответствующие основания — значительное уменьшение количества новых случаев заболевания.
Например, сегодня тех, кто выздоровел, в четыре раза больше, чем тех, кто заболел — такой статистики в Украине вообще еще не было, — подчеркнул Радуцкий.
По его словам, сегодня в Украине:
- загруженность больниц составляет 18%;
- загруженность реанимационных коек — 32%;
- загруженность аппаратов ИВЛ — 9%.
Это прежде всего говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса, — отметил он.
Источник: «Україна 24»