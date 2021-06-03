В Украине могут ослабить карантин, фото: МСЧ Росcии

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Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, могут ослабить.

Народный депутат из фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил об этом сегодня, 3 июня, в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Радуцкого, у правительства есть соответствующие основания — значительное уменьшение количества новых случаев заболевания.

Например, сегодня тех, кто выздоровел, в четыре раза больше, чем тех, кто заболел — такой статистики в Украине вообще еще не было, — подчеркнул Радуцкий.

По его словам, сегодня в Украине:

загруженность больниц составляет 18%;

загруженность реанимационных коек — 32%;

загруженность аппаратов ИВЛ — 9%.

Это прежде всего говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса, — отметил он.

Источник: «Україна 24»