Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине могут ослабить карантин, фото: МСЧ Росcии

Карантин в Украине могут ослабить, заявили в «Слуге народа»

3 июн 2021, 17:33
999

Карантин в Украине, введенный в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, могут ослабить.

Народный депутат из фракции «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил об этом сегодня, 3 июня, в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Радуцкого, у правительства есть соответствующие основания — значительное уменьшение количества новых случаев заболевания.

Например, сегодня тех, кто выздоровел, в четыре раза больше, чем тех, кто заболел — такой статистики в Украине вообще еще не было, — подчеркнул Радуцкий.

По его словам, сегодня в Украине:


  • загруженность больниц составляет 18%;
  • загруженность реанимационных коек — 32%;
  • загруженность аппаратов ИВЛ — 9%.

Это прежде всего говорит о том, что мы подошли к завершению третьей волны коронавируса, — отметил он.

Источник: «Україна 24»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров