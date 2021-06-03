Карантин в Україні можуть послабити, заявили у «Слузі народу»https://racurs.ua/ua/n155585-karantyn-v-ukrayini-mojut-poslabyty-zayavyly-u-sluzi-narodu.htmlРакурс
Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, можуть послабити.
Народний депутат з фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про це сьогодні, 3 червня, в ефірі телеканалу «Україна 24».
За словами Радуцького, в уряду є відповідні підстави — значне зменшення кількості нових випадків захворювання.
Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у чотири рази більше, ніж тих, хто захворів — такої статистики в Україні взагалі ще не було, — наголосив Радуцький.
За його словами, сьогодні в Україні:
- завантаженість лікарень становить 18%;
- завантаженість реанімаційних ліжок — 32%;
- завантаженість апаратів ШВЛ — 9%.
Це насамперед говорить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу, — зазначив він.
Джерело: «Україна 24»