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В Україні можуть послабити карантин, фото: МНС Росії

Карантин в Україні можуть послабити, заявили у «Слузі народу»

3 чер 2021, 17:33
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Карантин в Україні, запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, можуть послабити.

Народний депутат з фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про це сьогодні, 3 червня, в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Радуцького, в уряду є відповідні підстави — значне зменшення кількості нових випадків захворювання.

Наприклад, сьогодні тих, хто одужав, у чотири рази більше, ніж тих, хто захворів — такої статистики в Україні взагалі ще не було, — наголосив Радуцький.

За його словами, сьогодні в Україні:


  • завантаженість лікарень становить 18%;
  • завантаженість реанімаційних ліжок — 32%;
  • завантаженість апаратів ШВЛ — 9%.

Це насамперед говорить про те, що ми підійшли до завершення третьої хвилі коронавірусу, — зазначив він.

Джерело: «Україна 24»

Джерело: Ракурс


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