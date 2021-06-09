Эммануэль Макрона, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n155871-poschechina-makronu-stalo-izvestno-kto-byl-napadavshim.html

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Эммануэль Макрон, президент Франции, вчера, 8 июня, получил пощечину во время визита в расположенный на юго-востоке страны департамент Дром.

Макрон подошел к толпе граждан, ожидавших за металлической оградой, в знак приветствия взял одного из мужчин за руку, а тот, в свою очередь, нанес ему удар по лицу, сообщает RFI.

Отмечается, что нападавший при этом выкрикивал монархические лозунги «Монжуа Сен-Дени!» (военный клич французов в Средние века и девиз королей Франции, отсылки к святому Дионисию) и «долой Макронию!».

По результатам инцидента задержали двух 28-летних мужчин, среди них и человек, который ударил Макрона.

По информации издания Le Parisen, нападающего на Макрона зовут Дамьен Т. На одном из снимков в соцсети Instagram его можно увидеть в рыцарских доспехах с мечом в руках.

Во время обысков в квартире Дамьена Т. было обнаружено множество книг по Средневековью и ролевых играх, советский флаг и реплику винтовки.

По информации источников издания, мужчина точно не объяснил причину своего поступка правоохранителям.

Источник: RFI, Le Parisien