Еммануель Макрон, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n155871-lyapas-makronu-stalo-vidomo-hto-buv-napadnykom.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, вчора, 8 червня, отримав ляпаса під час візиту в розташований на південному-сході країни департамент Дром.

Макрон підійшов до натовпу громадян, які очікували за металевою загорожею, у знак вітання взяв одного з чоловіків за руку, а той, зі свого боку, завдав йому удару по обличчю, повідомляє RFI.

Зазначається, що нападник при цьому вигукував монархічні лозунги «Монжуа Сен-Дені!» (військовий клич французів в Середні віки і девіз королів Франції, відсилання до святого Діонісія) і «геть Макронію!».

За результатами інциденту затримали двох 28-річних чоловіків, серед них і чоловік, який вдарив Макрона.

За інформацією видання Le Parisien, нападника на Макрона звати Дамьен Т. На одному зі знімків у соцмережі Instagram його можна побачити в лицарських обладунках з мечем в руках.

Під час обшуків в квартирі Дамьена Т. було виявлено безліч книг по Середньовіччю і рольових ігор, радянський прапор і репліку гвинтівки.

За інформацією джерел видання, чоловік точно не пояснив причину свого вчинку правоохоронцям.

Джерело: RFI, Le Parisien